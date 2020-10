Manchester City rouwt om gewezen jeugdspeler Jeremy Wisten (17)

De in Malawi geboren Wisten -als baby verhuisde hij met zijn ouders naar Engeland- ondertekende in 2016 na een lange stageperiode een contract bij de ‘Citizens’ om deel uit te maken van hun eliteploeg onder dertien jaar. Daarvoor speelde hij bij de jeugd van Altrincham. Vier jaar lang zou hij in de academie van Man City verblijven. Gevraagd in wiens voetsporen hij ooit zou willen treden bij Man City, moest de jongen niet lang nadenken. “Vincent Kompany. Hopelijk kan ik hem doen vergeten. Met hard werk moet dat lukken.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Op de officiële twitterpagina deelde City haar medeleven met de familie en vrienden van Wisten. “In deze moeilijke tijden zijn onze gedachten bij jou”. Reacties van onder andere Raheem Sterling en Aymeric Laporte bleven niet uit. “Verschrikkelijk nieuws.... RIP jongeman”, aldus de Franse verdediger. Ook Cole Palmer, Liam Delap en Tommy Doyle, jongens die met Wisten samengespeeld hebben en onlangs al mochten proeven van het eerste elftal, zetten emotionele posts op de sociale media. “Je zal voor altijd gemist worden”, aldus Palmer op Instagram in een post met foto’s en video’s waarop ze beiden te zien zijn. “Fly High My Brother. Rest In Paradise!”

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Om de familie van Wisten financieel te steunen en hem een mooie uitvaart te bezorgen, is er door de vriendin van Jeremy al een pagina op GoFundMe aangemaakt. Het overlijden van Wisten roept in Engeland alvast de vraag op of tieners wiens profdroom in het voetbal een forse knauw krijgt, niet apart begeleid moeten worden. Zeker in onzekere coronatijden waarin jongeren vatbaar zijn voor depressies. Volgens verschillende bronnen stapte Wisten zelf uit het leven.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.