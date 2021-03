Manchester City onderhandelt voort met De Bruyne over contract van meer dan 18 miljoen

Premier LeagueEen deal is er nog niet, maar de onderhandelingen lopen. Met een loon van meer dan 18 miljoen euro hoopt Manchester City Kevin De Bruyne over de streep te trekken.

De trage vooruitgang van de gesprekken heeft hem een tijdje gestoord, maar nu komt er toch schot in de zaak. City zit zoals verwacht opnieuw met De Bruyne om de tafel om zijn contract open te breken. Het is een prioriteit voor de club.

Sinds hij afscheid nam van manager Patrick De Koster voert De Bruyne de gesprekken met Man City zelf, bijgestaan door zijn vader en zijn advocaten. Zelf wil de Rode Duivel héél graag in Manchester blijven, maar het eerste voorstel voldeed niet aan de verwachtingen.

Met een gegarandeerd brutoloon van circa 18 miljoen euro per jaar - inclusief bonussen, loyauteitspremie en portretrechten - verdient De Bruyne meer dan goed zijn boterham bij City, maar het draait om principes. Verloning naar de status. In 2020 riepen zijn collega’s hem uit tot de beste speler van de Premier League en mondiaal heeft hij zich bij de top vijf genesteld.

Volledig scherm © Photo News

Alleen is de PFA Player of the Year niet de bestbetaalde in de Premier League. Onder anderen Mesut Özil (Arsenal) en David De Gea (Manchester United) zijn met 20 miljoen euro beter af. Op Europees niveau haalt De Bruyne niet eens de top tien. Lionel Messi verdient tot vijf keer meer bij Barcelona, Cristiano Ronaldo tot drie keer meer bij Juventus en Neymar zit bij PSG aan het dubbele.

Bij City wisten ze dat De Bruyne niet op zulke bedragen mikte, maar keken ze een tijdje de kat uit de boom. Deel van hun onderhandelingsstrategie. Onzekere budgetten door corona, berekeningen over een eventuele komst van de transfervrije Lionel Messi, een transfer die ondertussen van de baan lijkt.

Wachten op doorbraak

Voor Pep Guardiola is De Bruyne altijd de man geweest rond wie hij de toekomst wil bouwen. Dat heeft de clubleiding nu ook aangeven. Het is wachten op een definitieve doorbraak in de gesprekken.

De komende weken wordt er verder onderhandeld. De verwachting bij City is dat de speler straks voor vijf jaar bijtekent en zijn lot tot zijn vijfendertigste aan de club verbindt. De Bruyne’s grootste ambitie is om de Champions League te winnen.

Op zijn miljoenensalaris en portretrechten betaalt De Bruyne het normale belastingtarief in Engeland. Zoals elke Rode Duivel die in het buitenland actief is, is hij de Belgische fiscus geen cent verschuldigd.

Volledig scherm © Pool via REUTERS

Lees ook: