Manchester City boekt overtuigende zege bij Leeds, Haaland scoort meteen weer twee keer

Premier League “Denk jij dat je de enige bent die niet speelt?”: Arsenal-ploegmaats storen zich aan humeur van gepasseer­de Sambi Lokonga

Als we zijn ploegmaats mogen geloven, is de lach bij bankzitter Albert Sambi Lokonga (22) verdwenen. En daar storen sommigen zich aan, blijkt uit een documentaire die Arsenal volgt. “Je bent nogal veranderd. Vroeger was het alleen maar lachen, lachen en lachen.”

19 augustus