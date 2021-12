Manchester City blijft leider na eenvoudige zege bij Newcastle

Premier League Kevin De Bruyne nog niet helemaal de oude: “Soms voel ik na een paar sprintjes dat ik Covid heb gehad”

Overdrijven hoeft niet. Twee goals in een match betekenen niet dat Kevin De Bruyne (30) helemaal weer de ouwe is, na zijn Covid-besmetting. Een Rode Duivel praat over het leven in een glazen kooi tijdens zijn quarantaine, rotzooi op Netflix, een zeurende enkel en de impact van corona op zijn lichaam.

16 december