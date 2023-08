Man City zet in op de flitsen van Jeremy Doku: “Het tijdperk van de dribbelaar is voorbij”

In dit verhaal over de interesse van Manchester City in Jeremy Doku (21) is er geen plaats voor een waarom. Niet in de titel, niet in de inleiding. Heeft te maken met de filosofie van Juanma Lillo, de inspirator van Pep Guardiola. In diens tegendraadse denkwijze is een waarom zoals een achterwerk. Maar wordt er wel gepleit voor dribbelaars.