Man City pakt in extremis de drie punten bij Everton dankzij treffer Foden

Voetbal ‘Coach’ Kevin De Bruyne bezorgt U14 van Manchester City dag van hun leven

“Winning teams” postte hij op Twitter. De spelers van de U14 van Manchester City beleefden de dinsdag van hun leven. Zij kregen op training immers gezelschap van de beste speler van hun club, Kevin De Bruyne. En niet zomaar. Voor de trainerscursus die de Rode Duivel volgt bij de Belgische voetbalbond moet hij bepaalde opdrachten uitvoeren. Ook trainingen bij de jeugd maken daar deel van uit. De Bruyne neemt de cursus serieus, ook al is hij er nog niet uit of hij later daadwerkelijk coach wil worden. “We hebben nog tijd om eerst andere dingen te doen”, zei hij vorig jaar. “Het is gek. Het duurt soms uren om één training voor te bereiden.”

18 januari