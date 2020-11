Man City krabbelt recht na dreun van Tottenham: De Bruyne helpt z'n ploeg met twee assists aan ruime zege tegen Burnley, Mahrez scoort hattrick

Zowaar een glimp van het City dat zijn trainer wil zien. De Citizens verhoogden hun doelpuntenaantal dit seizoen in 90 minuten met vijftig procent: van 10 naar 15. Kevin De Bruyne, de spin in haast elke aanval, duwde zijn assistteller in de Premier League van drie naar vijf. Knappe passes vlogen van alle kanten de zestien in – hij mocht lopen waar hij wou. Een doelpunt zat er niet in: hij knalde op de binnenkant van de paal in het slot. Benjamin Mendy, Ferran Torres en Riyad Mahrez met een hattrick kwamen wel op het scoreblad. Waar De Bruyne regisseerde, excelleerde Mahrez. Zijn eerste van drie kwam er op pass van onze landgenoot. Lachend vielen ze elkaar in de armen.