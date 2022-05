Man City komt met de schrik vrij na 2-0 achter op West Ham en behoudt kloof van vier punten op Liverpool

Premier League Nu Kevin De Bruyne weer mee doet voor de grootste individue­le prijs in de Premier League: stemt hij straks op concurrent Salah?

Two for the road. Onderweg graait Kevin De Bruyne (30) mee wat hij kan, zelfs twee assists tegen degradant Watford. In de tweestrijd voor de Premier Leaguetitel en die voor de individuele awards telt elk cijfertje. Twee voor drie. Speelt De Bruyne zich met een unieke hattrick straks helemaal de historie in?

25 april