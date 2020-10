Man City heeft aan één doelpunt genoeg om Sheffield opzij te zetten

Zelfs als zijn ‘killerpasses’ niet aankomen of zijn doel ver voorbij schieten, blijft hij proberen. Kevin De Bruyne is niet het type dat zich laat ontmoedigen door een slechte pass. Op Sheffield United was de Duivel niet altijd even zuiver, maar in de catacomben zal hij de schouders eens ophalen. Het passingpercentage heeft hem nooit geïnteresseerd. Liever neemt hij risico’s dan een bal nodeloos breed te spelen. Aard van het beesje.