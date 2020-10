Man City evenaart slechtste competitiestart sinds sjeiks overnamen, Kevin De Bruyne maakt rentree

Premier League Toptrans­fer in stroomver­snel­ling: Jadon Sancho nu écht op weg naar Manchester United

4 augustus Na maanden van geflirt lijkt er ook eindelijk een huwelijk aan te komen. Jadon Sancho (20) staat dicht bij een overgang van Borussia Dortmund naar Manchester United. Het water tussen beide clubs was heel diep, maar nu nadert een akkoord over een transfersom van 100 miljoen euro. Er ligt een contract van vijf seizoenen voor Sancho klaar op Old Trafford.