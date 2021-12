Lukaku panikeert niet ondanks invallersrol bij Chelsea: “Ik zit weer aan m’n beste niveau”

Premier LeagueStaat Romelu Lukaku twee maanden na zijn laatste basisplaats in de competitie nog eens in de ploeg bij Chelsea? Naar eigen zeggen is onze landgenoot weer topfit om vanavond Everton te bekampen. “Het is nu aan de coach om te beslissen”, vertelt hij op de website van Chelsea.

16 oktober, Brentford away. 0-1, na een doelpunt van Ben Chilwell. Dat was de laatste keer dat Romelu Lukaku in de Premier League mocht starten. Een paar dagen later moest hij met een enkelblessure naar de kant tegen Malmö, en na een maand blessureleed moet de spits van Chelsea het nu hebben van invalbeurten. In de Champions League begon hij vorige week nog eens aan een wedstrijd, en hij bedankte meteen met een doelpunt.

De Rode Duivel komt nog eens terug op die vervelende blessure. “Heel frustrerend. ‘t Was een slechte tackle, maar het had nog veel erger kunnen aflopen. Ik speelde niet slecht die match, maar dat is voetbal. Als ik iets voor heb gaat het meestal om contactblessures. Ik verzorg me heel goed en probeer altijd beschikbaar te zijn voor het team.”

Volledig scherm © EPA

Het duurde een maand vooraleer Lukaku weer op het wedstrijdblad verscheen. “De eerste week terug op het trainingsveld was zwaar”, aldus Lukaku. “Ik liep anders, maar eens ik het weer gewoon was, kon ik beginnen opbouwen. Ondertussen voel ik me terug op m’n beste niveau, het is aan de coach om te beslissen. De laatste 10 dagen voel ik me terug op 100 procent van mijn kunnen. Ik blijf me inzetten op training en wacht mijn kans af.” Coach Thomas Tuchel neemt geen risico’s en houdt het voorlopig vooral bij invalbeurten. Met Kai Havertz en Timo Werner heeft hij immers twee prima vervangers klaar.

Lukaku zit dit seizoen nog maar aan drie goals in de Premier League. Tegen voormalig werkgever Everton, die aan een dramatische reeks (4 op 27) bezig zijn, hoopt hij dat aantal wat op te kunnen krikken. “Ik heb er goeie jaren gekend en heb mezelf er op de kaart kunnen spelen. Everton heeft mij gemaakt tot wie ik ben. Het wordt leuk om de mensen terug te zien. Dit is het begin van een belangrijke periode voor ons. Als we het nu goed doen, trekken we in januari met vertrouwen naar onze rechtstreekse concurrenten.” Mits een overwinning blijft Chelsea samen met Liverpool in het zog van leider Manchester City.

Lees ook:

Volledig scherm © Photo News