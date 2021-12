Lukaku ontketent storm met uitspraken over situatie bij Chelsea en ‘oude liefde’ Inter: slechte timing zet het kot meteen in brand

Premier LeagueHet interview aan Sky Italia was niet zijn slimste zet. Romelu Lukaku heeft laten verstaan dat hij niet content is bij Chelsea. Het interview vond plaats voor Tuchel hem weer kansen gaf, maar ondertussen is de wereldpers wél op zijn woorden gesprongen. Chelsea-coach Tuchel kreeg een spervuur aan vragen over Lukaku: “Het is makkelijk om de woorden uit context te halen.” Lukaku heeft overigens geen enkele intentie om Chelsea te verlaten, maar met de fans zal hij brokken moeten lijmen. Slechte timing.

De geest is uit de fles. Sky Italia lanceerde donderdagavond een theater voor een uitgebreid interview met ‘Big Rom’, dat vrijdagmiddag wordt uitgezonden.

Quote Ik moet hard blijven werken en me professio­neel op blijven stellen. Ik ben niet tevreden met de situatie. Maar ik ben een werker. Ik geef niet op. Romelu Lukaku

‘Hoe gaat het met jou?’ luidt de eerste vraag.

“Fysiek voel ik mij goed”, zegt Lukaku. “Zelfs beter dan ooit. In die twee jaar in Italië heb ik samengewerkt met goeie trainers en voedingsdeskundigen. Fysiek ben ik oké. Maar ik ben niet content met de huidige situatie. Dat is normaal. Ik denk dat de coach beslist heeft om met een ander systeem te spelen. Ik moet gewoon het hoofd niet laten hangen. Ik moet hard blijven werken en me professioneel op blijven stellen. Ik ben niet tevreden met de situatie. Maar ik ben een werker. Ik geef niet op.”

Woorden die kunnen worden geïnterpreteerd als een aanval op zijn trainer, Thomas Tuchel. De samenvatting van die quote verscheen in een aantal lijnen op Twitter. Het kwaad was geschied. Een storm geboren. De slimste zet van Lukaku was het niet om drie weken geleden zo openlijk te antwoorden, maar het was nooit als een aanval bedoeld op zijn coach. Op het moment dat het gesprek plaatsvond, was hij net terug uit blessure. En had Tuchel hem nog niet in de basis gedropt.

Dwangbuis

Na zijn terugkeer uit blessure eind vorige maand, borrelden ongeduld en onbegrip op. Het is zijn natuur. Coach Thomas Tuchel, de fysiektrainer en de medische staf trokken de handrem op. Hun parameters vertelden dat ‘Big Rom’ nog niet klaar was voor het tempo in de Premier League. Hij vond van wel. Ook al ondervond hij zelf in wedstrijden dat hij sneller op zijn adem trapte.

“Het was niet altijd makkelijk”, zei Lukaku zondag nog. “De coach en ik hebben een aantal conversaties gehad. Ook over wat hij van me wil.” Het is een punt dat Tuchel in enkele off the record-gesprekken ook heeft aangehaald. Hij vond dat Lukaku zich tactisch nog niet had aangepast aan zijn manier van voetballen.

De Duivel voelde op zijn beurt dat hij soms in een dwangbuis zat. Iets wat zijn mentor bij Inter, Antonio Conte, niet was ontgaan. Voor die als trainer aan de slag ging bij Tottenham, merkte hij op de Italiaanse televisie terloops op dat zijn collega hem niet adequaat uitspeelde. Te veel als een statische targetman, met de rug naar doel. Te weinig als de lopende man.

Lukaku: “Soms is het goed om een beetje duidelijkheid te hebben over wat een trainer juist van me verlangt. Ik heb hem verteld dat ik meerdere dimensies heb. Ik kan elk aspect toevoegen aan zijn spel. Ik kan ik de ruimte duiken. Ik kan druk zetten. Ik kan de bal bijhouden. Dat zijn allemaal kwaliteiten die ik in de loop van de jaren heb toegevoegd aan mijn spel. Ik wilde gewoon een kans om dat te tonen. Die mogelijkheid heb ik gekregen.”

Context

Chelsea probeerde het interview op Sky wat bij te sturen, maar coach Thomas Tuchel kreeg vrijdagmorgen heel wat vragen voor de voeten geworpen op zijn wekelijkse persconferentie. De verwachte storm nadat de internationale pers op het onderwerp sprong. Tuchel: “Ik zit hier niet om krantentitels voor te lezen, maar ik versta het proces erachter. Het zou sowieso veel weerklank krijgen. Ik denk dat Romelu dat ook wel weet, een ervaren speler als hij beseft dat zijn woorden draagkracht hebben.”

“We vinden het uiteraard niet leuk. Het brengt extra ruis dat we op dit moment wel kunnen missen. Tegelijk wil ik er ook niet in overdrijven. Het is heel gemakkelijk om bepaalde woorden uit hun context te zien. Ik ken het proces, maar we zijn hier niet om titels te lezen. We moeten proberen begrijpen wat er aan de hand is, waarom Romelu die woorden gezegd heeft. We moeten hem dus wat dingen vragen.”

Tuchel en Chelsea willen het sluimerende conflict oplossen door erover te praten, intern en extern. “Ik denk dat mijn relatie met Romelu altijd goed is geweest, ik heb daar eigenlijk weinig over te zeggen. De titels van het interview weerspiegelen in elk geval niet zijn dagelijkse werkethiek. Ik heb ook niet het gevoel dat hij ongelukkig is. Het tegenovergestelde is eerder waar. In dat opzicht verrast het wél, niemand zag die woorden aankomen.”

Inter

In een nieuw fragment dat Sky Italia vrijdagmiddag pas lanceerde na de persconferentie van Tuchel, zegt Lukaku: “Ik denk dat de trainer me mee speelgelegenheid zou kunnen geven, maar ik respecteer zijn keuzes. Ik moet gewoon hard blijven werken en wachten op mijn kans.”

“Tuchel en ik zoeken naar een systeem waar we mekaar kunnen vinden. Een manier om het team te helpen, want de situatie in de Premier League is een beetje gecompliceerd. Hij heeft zijn keuze gemaakt - ik blijf werken. Op een gegeven moment zal ik met hem gaan praten. En zullen we zien.”

Lukaku gaf het interview aan Sky Italia om zijn versie van zijn afscheid aan Inter te geven. Het gesprek gaat 95 procent over zijn oude club, maar enkele quotes zetten het kot in brand. Je kan je vragen stellen bij de timing. En of het slim was om zo open en eerlijk te zijn.

Dat hij vermeldde dat hij ooit nog voor Inter hoopt te spelen, viel evenmin in goeie aarde bij de Chelsea-supporters. Ook niet de quote: “Ik denk nog vaak aan Milano, Milano, Milano... De Interfans zijn de beste in de wereld. Ik hou van de stad en mijn beste periode heb ik bij Inter gekend. Ik hou van Italië. Inter zit voor altijd in mijn hart. Ik ben een Chelsea-supporter van kindsbeen af. Het is mijn favoriete team. Op mijn achttiende keerde ik terug en het draaide verkeerde uit. Ik ben die Chelsea-missie/uitdaging altijd in mijn kop gehad.”

“Vorige zomer ben ik naar het bestuur van Inter gestapt. Ik wilde een nieuw contract en mijn leven uitbouwen in Italië... Maar Inter zei nee. Er zijn drie topteams in de wereld: Barcelona, Real en Bayern. Alle spelers dromen ervan. Ik dacht dat ik na Inter naar één van die clubs zou gaan, maar er kwam geen voorstel. Toen heb ik tegen mezelf gezegd: ‘Er is maar een club waar ik mezelf zie, en dat is Chelsea.”

“Of ik had bijgetekend als Inter mij een nieuw contract had aangeboden? (knikt twee keer) Maar toen kwam Chelsea. Ik heb de Premier League nog nooit gewonnen. En ik kon moeilijk ‘nee’ zeggen tegen de club waarvan ik als kind supporter was.”

“Ciao Romelu”

Blij zullen ze bij Chelsea niet zijn met de uitspraken, maar ook de Inter-supporters zijn duidelijk niet opgezet met de nieuwe liefdesverklaring. “Het maakt niet uit wie er wegloopt als het regent, het telt net wie er blijft tijdens de storm”, zo schrijft de Curva Nord op een banner die aan San Siro prijkt. “Ciao Romelu.”

Zelf zal hij de storm na het interview niet zo voelen. Lukaku verwijderde meer dan een maand geleden al zijn Twitter-account.

