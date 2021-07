Losse handjes? Everton schorst speler na politieonderzoek

Geniet van de beste tienerreek­sen (die ook een ouder publiek kunnen bekoren)

14 juli Deze week komt Streamz met een wel heel speciale reeks: een remake van de reeks die menig tiener een decennium geleden in de ban hield, ‘Gossip Girl’. Maar ook de andere streaminggiganten hebben hun deel van kalverliefde, gebroken harten, roddels en eerste keren in hun catalogus staan. Met één van de eerste in het genre (‘The O.C.’), een sexy buitenlandse variant (‘Élite’) en voer van eigen boden (‘#LikeMe’) hebben we voor iedereen wat wils in onze Kijkgids.