Liverpool zet Arsenal overtuigend opzij, wat met zieke Origi?

Geen Divock Origi in de selectie van Liverpool, de Rode Duivel vertoonde ziekteverschijnselen. Het is in navolging van Kevin De Bruyne bang afwachten wat het resultaat van zijn coronatest wordt, voor de wedstrijd hield de club het op ‘licht ziek’.

Bij Arsenal wel een Belg in de basis. Albert Sambi Lokonga mocht starten en ging mee in het gelid bij de Gunners. De club uit Londen presenteerde zich aanvankelijk als een stug geheel. Liverpool was de betere ploeg, maar doelgevaar creëren zat er niet echt in.

Pas vijf minuten voor rust werd de ban gebroken na een hevig opstootje tussen coaches Klopp en Arteta. Alexander-Arnold pakte uit met een reeks heerlijke voorzetten. Jota stuitte eerst nog op Ramsdale, maar bij een nieuwe poging duwde Mané binnen. De 1-0-voorsprong aan de rust was verdiend voor de thuisploeg.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Meteen na de pauze ging Liverpool op het elan door. Jota profiteerde van slecht uitverdedigen bij Arsenal en verdubbelde na een knappe actie de score. Een goed keepende Ramsdale verhinderde in eerste instantie nog dat de score opliep, maar de dijk stond op breken.

Salah na een goeie counter en Minamino met zijn eerste balcontact maakten er in de tweede helft nog simpel 4-0 van. Sambi Lokonga was toen al van het veld verdwenen. Liverpool is met de zege weer alleen tweede in de Premier League met 25 punten. Arsenal blijft in de subtop staan met 20 eenheden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.