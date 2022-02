Liverpool wint League Cup na zenuwslopende penaltyreeks - Ingevallen Kepa mist beslissende strafschop

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Opnieuw geen Romelu Lukaku bij Chelsea. De Rode Duivel moest, net als in het Champions League-duel tegen Lille, vrede nemen met een plek op de bank. Hetzelfde lot onderging Divock Origi aan de kant van Liverpool.

Chelsea was de betere ploeg in de openingsfase. Met hoge druk zorgden The Blues ervoor dat Liverpool niet in zijn spel kwam. De eerste goede kans was ook voor Chelsea. Pulisic trapte van dichtbij vol op Kelleher, de Ierse doelman die in de League Cup de voorkeur krijgt op Alisson. Na 20 minuten herstelde Liverpool het evenwicht. Met een hoger baltempo drukten The Reds Chelsea terug op het eigen doel. Mendy hield zijn ploeg met een dubbele save op 0-0. Eerst bracht hij redding op het schot van Keita om een seconde later de rebound van Mané in corner te duwen. Vooral die laatste parade was een klein mirakel. Chelsea-coach Tuchel maande zijn team aan om op te schuiven. Dat loonde, want net voor de pauze kreeg Mount een dot van een kans, maar de Engelsman trapte naast.

De tweede helft leek wel een kopie van de eerste. Opnieuw was Chelsea de ploeg die het best uit de startblokken schoot. Oog in oog met Kelleher trof Mount de paal. Net als voor de pauze herstelde Liverpool het evenwicht. Een lobje van Salah was te zwak, waardoor Thiago Silva Chelsea kon behoeden voor een achterstand. Een achterstand die enkele minuten later wel op het bord stond. Na een vrije trap kopte Matip Liverpool op voorsprong. Althans zo leek het, want de VAR had een fout opgemerkt van Van Dijk. Nog steeds 0-0 dus en dat was toch een klein mirakel.

Tuchel voelde dat hij moest ingrijpen. Enter Romelu Lukaku.

De Rode Duivel kon zijn stempel niet onmiddelijk drukken. Liverpool bleef komen, Mendy bleef alles uit zijn doel ranselen. Eerst een schot van Diaz, daarna een kopbal van Van Dijk.

In de toegevoegde tijd van de reguliere speeltijd was daar plots Lukaku. ‘Big Rom’ devieerde een lage voorzet subtiel, maar Kelleher toonde dat hij niet moest onderdoen voor zijn Senegalese collega aan de overkant. Tijd voor verlengingen.

Tijd voor het moment van Lukaku. De Rode Duivel kapte zijn rechtstreekse tegenstander uit en knalde de 1-0 voorbij Kelleher. Wembley ontplofte. Lukaku waande zich in de zevende hemel. Al duurde dat moment slechts enkele seconden. De lijnrechter had buitenspel gezien. Millimeterwerk. Even later scoorde Havertz. Maar u raadt het al. Jawel, buitenspel. Ondertussen was ook Divock Origi op het veld gekomen.

Op naar penalty’s. Tuchel wisselde nog van doelman. Penaltyspecialist Kepa kwam in de plaats van Mendy. Al de strafschoppen gingen binnen. Het was 10-10 na 20 penalty’s. Liverpool-doelman Kelleher scoorde, de ingevallen Kepa trapte huizenhoog over.

