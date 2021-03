Liverpool weet weer wat winnen is, Wolves-doelman afgevoerd met zware hoofdblessure

Premier LeagueLiverpool weet weer wat winnen is. Na zes nederlagen in de laatste zeven competitiematchen haalden de Reds het met 0-1 van Wolverhampton. Maar het was vooral het extrasportieve dat overheerste. Op het einde van de match moest Wolves-doelman Patricio afgevoerd worden met een zware hoofdblessure.