Liverpool verslaat Manchester City en wint de Community Shield, De Bruyne en Haaland vinden elkaar niet

Premier LeagueDe chemie tussen topaanwinst Erling Haaland en foerier Kevin De Bruyne is er nog niet bij Manchester City. Armen gingen in de lucht. Ondertussen won Liverpool de Community Shield, de Engelse Supercup, in een match die tot tien minuten voor tijd nog alle kanten op uit kon. Mo Salah en Darwin Nuñez eisten een hoofdrol op in de prestigeslag.

Een kwartier in de tweede helft. Op het middenveld loopt Kevin De Bruyne zich vast. Erling Haaland, zijn spits, staat minstens een meter in buitenspel. Jack Grealish maakt de verkeerde loopbeweging. Gefrustreerd gooit de Rode Duivel de armen in de lucht. Boos op Haaland. Boos op Grealish. Boos op zichzelf.

Aan de loopbewegingen en de verstandhouding tussen zijn twee duurste aanwinsten ooit en zijn topaanwinst van deze zomer is nog werk. In een voorbereiding van drie weken hebben ze mekaar nog niet kunnen doorgronden.

“Toch ben ik onder de indruk van de nieuwe aanwinsten”, zei De Bruyne vorig week. “Ze brengen dit elftal een beetje meer kwaliteit bij. Alvarez is erg scherp. Voor Erling loopt het wat stroever, maar je ziet dat het niveau daar is. Hij is nog maar een paar dagen bij ons. Hij heeft nog tijd nodig.”

De Bruyne, wiens passing precisie miste, had toch één zaak goed gezien. Julián Alvarez, een vinnige Argentijn weggeplukt bij River Plate, bracht een matig Man City in de tweede helft weer langszij. Scherp nadat Adrian, de derde keeper van Liverpool, een poging van Foden loste. Trent Alexander-Arnold had Liverpool voor rust verdiend op voorsprong getrapt. Haaland kwam enkel voor rust twee keer in stelling. Het aantal baltoetsen van de Noor was op drie handen te tellen. Hij was te statisch.

De vuist van Ruben Dias legde de match in een beslissende plooi. Tovenaar Mo Salah lepelde een bal heerlijk op het hoofd van Darwin Nuñez, de nieuwe dure aanvalsleider van Liverpool. Die knikte recht op de uitgestoken arm van de aanvoerder van Man City. Ref Pawson had het eerst niet gezien, maar de VAR greep in. De bal ging op de stip. Kolfje naar de hand van Mo Salah. Hij trapte Liverpool naar een zestiende Community Shield.

Haaland zag in de blessurelijst een doelpunt afgekeurd. Darwin, de spits van 75 miljoen, besliste aan de overkant de match na een knappe aanval. Opnieuw met Salah in een glansrol. Haaland mikte van dichtbij nog een niet te missen kans op de lat. Er is nog werk.

De Bruyne werd 20 minuten voor rust gewisseld.

