Liverpool verliest voor het eerst in 69 (!) matchen in eigen huis: Origi schiet op de lat, Burnley pakt zege vanop de stip

The Reds zijn al enkele weken op de dool. Een cijfer zegt alles: Liverpool heeft al 438 minuten niet gescoord. Ook zijn Rode Duivel kon niet helpen. Het doelpunt dat hij in zijn hoofd had, spatte uiteen op de lat. Oog in oog met Burnley-doelman Nick Pope wou Divock Origi het iets te mooi doen. Te veel power in het schot, te risicovol geplaatst. Voor de Rode Duivel was het zijn eerste basisplaats in zes maanden in de Premier League. Op het uur haalde Jurgen Klopp hem naar de kant. Enter zijn eerste keus in de spits: Bobby Firmino. Enter ook topschutter Mo Salah. Ook zij vonden het doel niet. Barnes bezorgde Burnley vanop de stip de zege.