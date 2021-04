Liverpool pakt eerste thuiszege in 2021 na bom van Alexander-Arnold in toegevoegde tijd

Het was wachten tot Tyrone Mings zich helemaal vergiste in een onschuldig doorsteekpassje richting Mo Salah voordat we het eerste gevaar te zien kregen. Salah had maar binnen te leggen, maar oog in oog met Martinez duwde hij naast. Enkele minuutjes later was het de beurt aan de bezoekers om de neus aan het venster te steken. Konsa kopte zijn mogelijkheid ongevaarlijk in de handen van Alisson.