Liverpool onderuit bij degradatiekandidaat nadat Salah penalty naast keilt, Faes pakt rood bij nederlaag tegen Chelsea

Nummer 5 Liverpool was bezig aan een goede serie en had sinds 4 februari niet meer verloren in de competitie. Vorig weekend werd het nog 7-0 tegen Manchester United. Liverpool reist nu af naar Madrid voor de return tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. Real won de eerste wedstrijd met 5-2.

Rood voor Faes

In Leicester-Chelsea was er dan weer een hoofdrol voor Wout Faes weggelegd, in negatieve zin weliswaar. De Rode Duivel pakte in de 87ste minuut zijn tweede gele kaart en moest daardoor net voor affluiten van het veld. Veel aan het scoreverloop veranderde dat niet meer, want de 1-3-eindcijfers stonden toen al op het bord. Havertz en Kovacic wisten de gelijkmaker van Daka uit in de tweede helft, Chilwell had de score geopend na tien minuten. Chelsa blijft tiende in de Premier League, Leicester City zit in volle degradatiestrijd op de 16de plaats in het klassement.