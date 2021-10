Liverpool haalt sloophamer boven in Watford: Mané bereikt mijlpaal, Salah scoort wereldgoal

In het klassement wipt Liverpool (18 punten) over Chelsea naar de leiding. Romelu Lukaku en co spelen later op de dag op het veld van promovendus Brentford. Watford (7 punten) blijft hangen op de vijftiende plaats.

Klopp: “Salah is de beste”

Liverpool-coach Jürgen Klopp was na afloop bij BT Sport vol lof over Salah: “Kom op, wie is beter dan hij? We hoeven niet te praten over wat Messi en Ronaldo hebben gedaan voor het voetbal, maar op dit moment is Salah de beste. Zijn prestatie van vandaag was ongelooflijk. De pass bij de eerste goal was geweldig, de tweede goal was zeer speciaal. Hij is top. We zien het allemaal.”