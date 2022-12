Liverpool-coach Klopp steekt Faes na twee knullige owngoals hart onder de riem: “Ik maakte hetzelfde mee”

Leicester - met Tielemans op de bank - begon uitstekend na een doelpunt van Dewsbury-Hall. De bezoekers hielden goed stand, totdat de nachtmerrie voor Faes begon. Alexander-Arnold bracht het leer voor doel. Via een ongelukkige ingreep van de Rode Duivel dwarrelde het leer achter doelman Ward via de paal in doel. Op slag van rust werd het nog knulliger. Liverpool-spits Núñez lobde de bal over Ward op de paal. Een verraste Faes trapte de rebound in eigen doel. Met deze dubbele owngoal is Faes de vierde speler in de geschiedenis van de Premier League die twee eigen doelpunten maakte in één duel. Liverpool trok de zege in de tweede helft over de streep.

KIJK. Het eerste eigen doelpunt van Wout Faes

“Het eerste eigen doelpunt is een beslissing die je als verdediger in een wedstrijd maakt”, analyseerde Rodgers. “Er is geen echt gevaar. De bal zou in de handen van Danny (doelman Ward, red.) gekomen zijn. Het is echt pech, net als het tweede doelpunt. Dit kan je niet voorzien. Wout speelt sinds hij bij ons kwam in het begin van het seizoen briljant. Hij maakt meestal de juiste beslissingen. Nu was dat eens niet het geval”

“Natuurlijk is hij nu ontgoocheld, vooral met het eerste doelpunt”, ging Rodgers verder. “Maar hij heeft een sterk karakter. Wout heeft op het voorbije WK geen minuut gespeeld en heeft dus misschien nog enkele wedstrijden nodig om terug in het ritme te komen. Hij heeft al getoond tot welk niveau hij kan komen. Dit is jammer, maar in de tweede helft antwoordde hij al op een fantastische manier.”

Quote Ik heb het als speler ook ooit meegemaakt dat ik twee eigen doelpunten maakte in een wedstrijd. Ik voel mee met hem. Jurgen Klopp

Ook Liverpool-coach Jürgen Klopp had te doen met Faes. “Ik heb het als speler ook ooit meegemaakt dat ik twee eigen doelpunten maakte in een wedstrijd. Ik voel mee met hem. De eerste owngoal was heel ongelukkig. Het kan niet meer ongelukkig. De tweede goal kan vallen als je voetbal speelt met volle intensiteit. De bal komt tegen de paal en je hebt geen reactie meer in huis. Wout komt hier wel weer door. Brendan zal hem daarbij helpen.”

KIJK. Het tweede eigen doelpunt van Wout Faes

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © AFP

