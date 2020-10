LIVE. Wint Liverpool Merseyside-derby tegen Everton?

Ben jij de beste ploeglei­der op Spaanse bodem? Bewijs het in de Gouden Vuelta en win 5.000 euro cash

14 oktober In Italië wordt de Giro nog volop afgewerkt, maar volgende week beginnen ze ook in de Vuelta aan het rondewerk. Ook jij kan meedoen in Spanje dankzij de Gouden Vuelta. Toon dat jij de beste ploegleider bent en ga aan de haal met de hoofdprijs van 5.000 euro cash.