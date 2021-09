LIVE. Wie wint Duivels duel tussen Brighton en Leicester?

Spaargids.be Bijkomende lening afsluiten voor je verbouwing: specialist Brecht Coene legt uit waar je op moet letten

16 september Je wil een verbouwing doen, maar aarzelt omdat je je hypothecaire woonlening nog aan het afbetalen bent. Is het wel aangewezen om dan nog een bijkomende lening op te nemen? Of is het interessanter om je eigen vermogen aan te spreken? Brecht Coene, specialist bij Spaargids.be, beantwoordt jouw geldvragen.