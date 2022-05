LIVE. Wéér De Bruyne! ‘King Kev’ scoort vier (!) goals tegen Wolves, ook Dendoncker treft raak

De Bruyne is aan een straffe reeks bezig in de Premier League. In zijn laatste 8 matchen scoorde hij negen keer en gaf hij 5 assists. In money time kan City op hem rekenen. Zijn aandeel in de titelrace zal niet gering zijn. Hij heeft nu dubbel zoveel goals (15) als assists (7) achter zijn naam in de Engelse topklasse. 19 goals in alle competities is zijn beste return ooit. In 2014-15 scoorde hij er zeventien op een seizoen voor Wolfsburg.