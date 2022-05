LIVE. Wéér De Bruyne! ‘King Kev’ pakt uit met vroege hattrick tegen Wolves, ook Dendoncker treft raak

Buitenlands Voetbal OVERZICHT. Liverpool laat cruciale punten liggen in Premier League, ontknoping nadert in ‘Scudetto’: hoe staat het in de andere Europese competi­ties?

In de Premier League heeft Liverpool cruciale punten laten liggen in de titelstrijd tegen City, terwijl in Italië stadsrivalen AC Milan en Inter elkaar geen misstap gunnen. Thibaut Courtois en Eden Hazard kunnen de champagne ontkurken met Real Madrid. Ook in de Ligue 1 en de Bundesliga is de titelstrijd beslist. PSG mocht de titel vieren dankzij een mooi doelpunt van Lionel Messi en Bayern mocht voor eigen publiek de tiende titel op rij vieren met de schaal. Een overzicht.

10 mei