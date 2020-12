LIVE. Tottenham ontvangt Leicester: Alderweireld, Castagne en Tielemans in de basis

Premier League Premier League gaat door tijdens Engelse lockdown

31 oktober Engeland gaat opnieuw grotendeels op slot, maar de voetbalwedstrijden in de Premier League kunnen gewoon doorgaan. Premier Boris Johnson bevestigde dat de hoogste voetbalcompetitie in zijn land niet wordt stilgelegd, iets wat in maart wel gebeurde toen Engeland voor het eerst in lockdown ging om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Na een onderbreking van drie maanden werd de Premier League in de zomer alsnog uitgespeeld.