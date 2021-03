LIVE. Tottenham neemt ondanks goal van Benteke afstand van Crystal Palace: 3-1

Buitenlands voetbal Pascal Struijk - binnenkort Rode Duivel? - in beeld bij Napoli

23 februari Pascal Struijk (21) is in beeld bij Napoli. Dat schrijft De Telegraaf. Volgens onze informatie werd hij ook aangeboden bij Leicester City, maar daar zijn ze niet op zoek naar een extra centrale verdediger. De in Deurne geboren Nederlander, die op de radar van bondscoach Roberto Martínez staat, maakte de voorbije weken indruk bij Leeds.