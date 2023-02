LIVE TOTTENHAM-MAN CITY (17u30). Schittert De Bruyne op het veld van Tottenham?

Premier League Tielemans zet Leicester met héérlijke goal op weg naar belangrij­ke zege, leider Arsenal speelt gelijk

Leicester is zich aan het herpakken in de Premier League. Op bezoek bij Wolverhampton pakten The Foxes na een ruime 0-4-zege zes op zes. Youri Tielemans was belangrijk met een héérlijke goal.

23 oktober