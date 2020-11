LIVE. Tottenham is messcherp op de tegenaanval, City moet aan de bak om achterstand weg te werken

Premier League Tottenham versus City: dat is Guardiola versus Mourinho aflevering 24

16:45 Wedstrijden tussen José Mourinho en Pep Guardiola zijn door het beladen verleden en verschil in filosofie altijd de moeite waard om te kijken. De oud-coaches van Real Madrid en FC Barcelona staan vanavond om half zeven voor de 24ste keer in hun loopbaan tegenover elkaar. In de Premier League gaat nummer zeven Manchester City op bezoek bij nummer 2 Tottenham Hotspur. Alles is uiteraard te volgen op HLN.be.