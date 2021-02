LIVE. Tielemans en Dendoncker komen voorlopig niet tot grote kansen in matige pot voetbal

FA Cup FA CUP. De Bruyne met knappe assist - Engelse zesdeklas­ser wipt team van Rooney en viert heerlijk op hit van Adele

10 januari Kevin De Bruyne moest maar 45 minuten opdraven bij Man City. Even na het halfuur was de zege tegen tweedeklasser Birmingham al veilig gesteld (3-0). De Bruyne bracht de tweede van Bernardo aan. Op een heerlijke pass van Mahrez trok De Bruyne aan de achterlijn terug tot bij de Portugees, die ook al erg knap de openingsgoal voor zijn rekening had genomen. Op assist van Mahrez deed ook Foden nog zijn duit in het City-zakje.