LIVE SOUTHAMPTON-MAN CITY. Wat kunnen De Bruyne en co op bezoek bij het Southampton van Lavia?

PORTRET. Gary Lineker (62), de voetballer die nooit een gele kaart kreeg en nu door BBC op non-ac­tief is gezet

De BBC heeft haar best betaalde presentator, gewezen voetballer Gary Lineker (62), voorlopig op non-actief gezet, omdat hij op Twitter zijn politieke mening deelt. Maar Lineker, al 23 jaar het gezicht van ‘Match Of The Day’, is niet van plan te plooien. De BBC lijkt hem harder nodig te hebben dan andersom, want ook buiten de omroep heeft Lineker werk en inkomsten zat. Portret van de George Clooney van het voetbal.