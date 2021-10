LIVE. Ramsdale voorkomt doelpunt Leicester, Arsenal heeft dubbele voorsprong beet na blitzstart

Premier League Een titel die drie maanden on hold stond, nu de tranen bij Klopp: een blik achter de ontlading bij Liverpool na 30 jaar wachten

Corona als spelbreker voor een massafuif na 30 jaar wachten. Successeizoen zonder uitzinnige apotheose. Liverpool vierde zijn eerste Premier League-titel vanuit de tuinstoel, met een glaasje, wat gezangen, veel rumoer op sociale media en met honderden supporters die samentroepten op Anfield. Jurgen Klopp pinkte een traantje weg. Een blik in de wachtzaal bij de Engelse kampioen tijdens die drie vreemde maanden dat zijn titel on hold stond: “De eerste hier die corona krijgt is geen idioot.”

26 juni