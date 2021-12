LIVE. Man City - met De Bruyne in de basis - kent droomstart dankzij Foden en Grealish

Premier League “Waarom heeft Man United Ronaldo dan gehaald?” Analisten Roy Keane en Jamie Carragher in verhitte discussie

Geanimeerde discussie op Sky Sports na afloop van de 1-1 tussen Chelsea en Manchester United, met in de hoofdrol Roy Keane en Jamie Carragher. Zij raakten het niet eens over de rol van Cristiano Ronaldo, die gisteren in de 64ste minuut pas inviel in de Engelse topper.

29 november