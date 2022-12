LIVE LIVERPOOL-LEICESTER. Bezoekers, met Tielemans op de bank, meteen op voorsprong na goal Dewsbury-Hall

Premier League Leandro Trossard opnieuw in topvorm bij Brighton: Rode Duivel scoort knap in zege bij West Ham

Als er momenteel één Belg in de Premier League - op Kevin De Bruyne na natuurlijk - zijn plaats in de WK-selectie van Roberto Martínez verdient, is het Leandro Trossard wel. Vandaag opnieuw outstanding met Brighton op het veld van West Ham. Een assist voor de penalty die de opener inluidde, zelf auteur van de 0-2 - zijn doelpuntensaldo dit seizoen geopend.

