LIVE. Kovacic knoeit onder de druk van De Bruyne, Grealish mist oog in oog met Kepa!

Premier League Rodri zorgt alsnog voor zege van Man City in de extra tijd op Arsenal (1-2)

Manchester City heeft 2022 met een zege ingezet, al kleefde daar bijzonder weinig glans aan. Kevin De Bruyne en zijn maats hadden een strafschopdoelpunt van Mahrez nodig om in het Emirates Stadium het evenwicht te herstellen tegen een beter Arsenal, dat omstreeks het halfuur verdiend op voorsprong was gebracht door Saka. In de extra tijd gingen de Citizens uiteindelijk op een diefje met de drie punten aan de haal door een doelpunt in de kluts van Rodri, nadat ze een halfuur lang geen voordeel hadden kunnen puren uit hun numerieke overwicht na de uitsluiting van Gabriel. Door deze zege, de elfde op rij in de Premier League, vergroot City zijn voorsprong op Chelsea en Liverpool tot 11 en 12 eenheden, maar de twee achtervolgers hebben respectievelijk één en twee wedstrijden minder gespeeld.

1 januari