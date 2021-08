LIVE. Kevin De Bruyne dan toch op de bank voor topper bij Tottenham

Vermoord voetbalta­lent komt 15 jaar later weer tot leven in FIFA 21

18 mei Voetbaltalent Kiyan Prince heeft een plek gekregen in FIFA 21. Bijzonder, want hij is al vijftien jaar dood. Met behulp van deepfake-technieken werd hij ‘tot leven gewekt’ als 30-jarige voetballer. “Om je zoon weer levend te zien, ik heb alleen maar gehuild.”