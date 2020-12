LIVE. Kapitein De Bruyne gaat met City op bezoek bij Southampton

Premier League Brengt Remembran­ce Day-trui­tje van Kevin De Bruyne recordbe­drag op voor het goede doel?

16 november ‘t Is een mooie traditie in Engeland: voetballers die de eerste twee weekends van november, ten tijde van Remembrance Day, met een klaproos op hun shirt spelen. De gespecialiseerde website MatchWornShirt.com veilt deze weken 1.600 van die shirts om geld op te halen voor het goeie doel. Dat van Kevin De Bruyne is op dit moment het meest gegeerd.