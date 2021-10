LIVE. Kan tienkoppig Man City na rust scheve situatie rechtzetten?

Premier League Trossard bezorgt Brighton late winst bij Brentford, Arsenal en Sambi Lokonga eindelijk van 0 verlost

Lukaku scoorde meteen op z'n debuut op Stamford Bridge, maar op de vierde speeldag in de Premier League kwamen er zaterdagmiddag nog heel wat Belgen in actie. Trossard bezorgde Brighton in extremis de zege, Sambi Lokonga kon eindelijk eens winnen met Arsenal en Benteke zag z’n vervanger uitblinken.

11 september