LIVE. Invaller Vardy schiet Leicester op voorsprong

Premier League Geen zotte kosten: Pep Guardiola arriveert voor topper tegen Arsenal in... beschadig­de Nissan

17 oktober Geen dure Bentley of Range Rover deze keer. Voor de topper tegen Arsenal arriveerde Manchester City-coach Pep Guardiola in een bescheiden Nissan. Die had duidelijk al wat avonturen meegemaakt, als we de blikschade aan de buitenkant zo zien.