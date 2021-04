LIVE. Harry Kane hangt de bordjes weer gelijk

Premier League Tussen Pogba en Mourinho komt het nooit meer goed: “Hij keert zich tegen zijn eigen spelers en doet daarna alsof ze niet meer bestaan”

15:59 Manchester United met een kloeke prestatie tegen Tottenham steviger op de tweede plaats in de Premier League gezet, gisteren zijn ploeg nog met een vroege assist naar de laatste vier in de Europa League geloodst, maar of het ooit nog goed komt met José Mourinho? Neen, dat nu weer niet. Paul Pogba: “Hij keert zich tegen zijn eigen spelers.”