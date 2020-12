LIVE. Gündogan zet City verdiend op voorsprong

Premier League Blessure Toby Alderwei­reld minder erg dan gevreesd: verdediger is twee tot vier weken out

25 november Oef. De liesblessure van Toby Alderweireld (31) is minder ernstig dan gevreesd, zo stelt José Mourinho. Volgens de Tottenhamcoach is de verdediger twee tot vier weken out.