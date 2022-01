LIVE. GOAL! Valse start voor Man City tegen Southampton, Walker-Peters zorgt voor de 1-0

Premier League Amerikaan­se Spurs-fans reizen 31 uur voor duel met Burnley om dan te ontdekken dat het niet doorgaat: “Dingen die een mens allemaal doet voor z'n club”

“Wat we allemaal niet over hebben voor de club waar we van houden", vertelde hij zaterdag nog. Een Spurs-fan besloot vanuit Dallas via Londen naar Burnley te reizen om Tottenham Hotspur aan het werk te zien. Na een 31 uur durende reis, met de nodige ontberingen, bleek het Premier League-duel afgelast vanwege hevige sneeuwval.

29 november