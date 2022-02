LIVE. GOAL! Kevin De Bruyne scoort en doet boeken toe voor Brentford

Premier League Er heerst anarchie op Old Trafford: wie is de échte baas bij Manchester United?

‘Something’s rotten in the state of Man United’. Mocht Shakespeare vandaag worden gevraagd een tragedie rond Cristiano Ronaldo te schrijven, kwam de voorgaande lijn mogelijk terug. Het stinkt bij de grootste Engelse club en de geur verspreidt zich via de schandaalpers. Wie is er nu écht de baas bij Manchester United?

20 januari