LIVE. GOAL! Chelsea heeft vroege voorsprong te pakken tegen Southampton

Premier League Cristiano Ronaldo kijkt uit naar rentree bij Man United: “Ik zal hier de komende vier of vijf jaar groots zijn”

10 september Cristiano Ronaldo is nu echt terug bij Manchester United. Deze week trainde hij al een eerste keer mee, gisteren ondertekende hij zijn contract in het bijzijn van coach Ole Gunnar Solskjaer en blikte hij – blakend van ambitie en vertrouwen – vooruit op zijn tweede hoofdstuk in Engeland: “Ik ben hier niet op vakantie, maar om te winnen.”