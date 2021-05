LIVE. Geweldige aansluitingstreffer Trossard geeft Brighton vleugels: City geeft met tien man 0-2-voorsprong uit handen

Premier League Manchester United ziet sponsor­deal van 230 miljoen in het water vallen uit angst voor Gla­zers-boy­cot

9 mei Manchester United moet opnieuw op zoek naar een sponsor voor de trainingsoutfits. Een deal van bijna 230 miljoen euro met The Hut Group, een bedrijf uit Manchester, is in laatste instantie afgesprongen. De protesten tegen de Amerikaanse eigenaars van United doen het bedrijf vrezen voor een boycot van hun producten door de fans.