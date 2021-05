LIVE. Firmino zet Liverpool op voorsprong

Op wereldreis vanuit je zetel: deze natuurdocu­men­tai­res moet je gezien hebben

14:00 Begint het vakantiegevoel al te kriebelen, maar wacht je liever nog een hogere vaccinatiegraad af om opnieuw verre oorden te verkennen? Geen nood. Met onze selectie van niet te missen natuurdocumentaires kan je voorlopig vanuit je huiskamer de wereld rondreizen. Het ongeëvenaarde vakmanschap van BBC-documentaires ‘One Life’ (Streamz) en ‘A Perfect Planet’ (VRT NU), de betoverende onderwaterwerelden van ‘My Octopus Teacher’ (Netflix) en ‘Secrets of the Whales’ (Disney+), het lockdowneffect in ‘The Year Earth Changed’ (Apple TV+) en een reis rond de wereld met ‘Our Planet’ (Netflix): voor ieder wat wils.