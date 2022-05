LIVE. Everton en Chelsea houden elkaar in evenwicht, Lukaku op de bank

Premier League Engelse titel­strijd blijft wijd open na intense topper die opengebro­ken werd door knappe goal Kevin De Bruyne

Komende zaterdag in de halve finale van de FA Cup zal er wel een winnaar zijn. Manchester City en Liverpool hielden zich in een intense match voor de tweede keer dit seizoen in evenwicht. Het verschil tussen de twee titelpretendenten in de Premier League is toch zó zó klein.

10 april