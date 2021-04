LIVE. Dolle vijf minuten in Newcastle: Kane keert scheve situatie voor Tottenham eigenhandig om

Premier League Rampzalig avondje voor Tottenham: Spurs lijden 1-3-nederlaag tegen Liverpool en zien Kane uitvallen

28 januari Eindelijk nog eens een driepunter voor Liverpool, en dan nog wel in de topper tegen Tottenham. De Reds haalden het met 1-3. En dat was verdiend ook. Toby Alderweireld beleefde de nederlaag van zijn team vanop de bank, Divock Origi viel in het slot nog in.