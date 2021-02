LIVE. Doelpunt Ricardo wordt afgekeurd, Leicester op weg naar simpele zege

Sparen Moeten we straks betalen om nog te kunnen sparen?

2 februari Dat het spaarboekje weinig rendement oplevert, wist u waarschijnlijk al. Maar het kan nog erger. Hoe realistisch is het dat we binnenkort zullen moeten betalen om te sparen, nu enkele banken in ons land ook al een negatieve rente invoerden? Spaargids.be verduidelijkt wat u moet weten.